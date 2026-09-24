Директора ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке арестовали до 22 ноября

Директора ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке поместили под стражу до 22 ноября в связи с делом о смертельном пожаре, сообщает РЕН ТВ .

Мужчина не признал свою вину. Он утверждает, что система пожарной безопасности в центре работала исправно.

Здание ТЦ загорелось днем 22 сентября. При пожаре погибли четыре человека. Также в результате ЧП пострадали еще более 10 человек.

По данным СМИ, автоматическая пожарная сигнализация в ТЦ «Солнечный» сработала, но сигнал не поступил на пульт пожарной охраны. В последний раз пожарную безопасность в ТЦ проверяли пять лет назад.

После пожара было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.