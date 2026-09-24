Дикая белуха подружилась с сапбордистом на Сахалине и проводила до берега

Блогер vladi__master поделился в соцсетях историей о встрече с белухой в естественной среде обитания. По его словам, все произошло на Сахалине ранним утром, около 06:00. Проснувшись, он увидел под берегом знакомое животное, которое ранее снимал с дрона примерно три месяца назад.

По словам автора, тогда белуха отказывалась контактировать с человеком. На этот раз блогер решил подойти ближе, несмотря на страх. Он отметил, что после первой встречи читал о белухах и узнал, что они любопытны и легко идут на контакт с людьми. Однако он подчеркнул, что не стоит забывать: это дикое животное весом под тонну, а он находился на глубине.

Блогер описал поведение белухи, которая, по его ощущениям, аккуратно и заботливо подталкивала его к берегу. Он сравнил это с жестом, который как бы говорил: «Чувак, это не твоя среда обитания, ты тут можешь утонуть. Твое место на суше, поэтому давай-ка ты отсюда». По его мнению, это подчеркивает высокий интеллект морского млекопитающего.

Несмотря на риск, блогер взял сап и поплыл на глубину, где из синей морской пучины появилась белуха. Он признался, что не мог упустить шанс, который природа могла подарить всего один раз в жизни.

Он назвал встречу с белухой в ее естественной среде обитания незабываемой, отметив, что животное было красивым, диким и свободным. На опубликованных кадрах видно, что белуха позволяла сапбордисту трогать себя и не переворачивала его доску. Проводив мужчину до берега, белуха развернулась и уплыла.

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