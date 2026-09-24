Угрожал и кидался мусором: неадекватный таксист напал на москвичку

Таксист в Москве едва не сбил девушку-пешехода, а затем набросился на нее с угрозами, сообщает РЕН ТВ .

Девушка шла накануне вечером у торгового центра в Кузьминках. Когда она переходила через «зебру», то ее чуть не сбил автомобиль такси. По словам пострадавшей, другие машины спокойно пропустили пешеходов, но таксист ехал с превышением скорости.

Москвичка сделала мужчине замечание, а он впал в ярость. Сначала таксист оскорблял девушку из окна автомобиля, затем вышел из салона и направился к ней. По словам жительницы столицы, неадекват угрожал ей физической расправой, кидался мусором и пытался отобрать телефон.

Свидетельницей стала еще одна прохожая, которая пыталась успокоить агрессора — он обматерил и ее.

Москвичке, которую чуть не сбили, удалось уйти, но таксист догнал ее у ТЦ. Пострадавшая стала записывать голосовое сообщение мужу — только тогда неадекват отстал от нее. Девушка обратилась в полицию из-за инцидента на «зебре» и угроз.

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