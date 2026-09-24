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Сбой трамваев, упавшие деревья и погибший: последствия ураганного ветра в Москве

В Москве из-за ураганного ветра произошло несколько происшествий. Порывы повалили деревья в разных районах города. В итоге из-за разбушевавшейся стихии погиб как минимум один человек, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По прогнозам синоптиков, непогода продлится весь день.

На Витебской улице в парке дерево упало на мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Информация о других пострадавших уточняется.

На 4-м Рощинском проезде дерево упало на провода. Это привело к сбою в движении трамваев. Ремонтные службы работают над устранением последствий.

Жители Москвы сообщают о падении деревьев и заборов в разных локациях. Из-за сильного ветра на ВДНХ была остановлена канатная дорога. Городские службы переведены в усиленный режим работы.

Ранее синоптики и сотрудники МЧС предупреждали жителей и гостей российской столицы о сильном ветре, который сохранится в городе до вечера 24 сентября. В случае экстренной ситуации за помощью можно обратиться по короткому номеру «112».

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