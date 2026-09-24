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Военные пенсии с 1 октября 2026 года: кому повысят выплаты и сколько прибавят

Кому повысят военную пенсию и как рассчитают прибавку, читайте в материале РИАМО.

На сколько повысят военные пенсии с 1 октября 2026 года Фото - © Элина Гаревская / Фотобанк Лори Главное изменение с 1 октября 2026 года — плановое повышение военных пенсий на 4%. Оно связано с индексацией денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, от которого зависит размер военной пенсии. «С 1 октября 2026 года военные пенсии будут проиндексированы — планируется повышение на 4%. Это произойдет одновременно с индексацией денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, поскольку военная пенсия напрямую привязана к этим окладам», — рассказал РИАМО профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев. Таким образом, октябрьское повышение отличается от индексации обычных страховых пенсий. По словам юриста, доцента Финансового университета при Правительстве РФ Ольги Климовой, порядок расчета при этом не меняется. «Главное изменение с 1 октября — рост военных пенсий на 4% вслед за увеличением денежного довольствия. Схема расчета и понижающий коэффициент остаются прежними», — отметила эксперт.

Кому повысят военные пенсии в октябре 2026 года Фото - © Евгений Епанчинцев/РИА Новости Индексация затронет военных пенсионеров и категории граждан, которые получают пенсии по линии силовых ведомств. В частности, речь идет о пенсионерах: Министерства обороны;

МВД, включая сотрудников полиции и ГИБДД;

ФСБ;

СВР;

ФСО;

Росгвардии;

МЧС;

ФСИН;

прокуратуры и Следственного комитета — в части пенсионного обеспечения за выслугу лет;

ряда других приравненных категорий. Повышение также коснется пенсий по случаю потери кормильца, назначенных членам семей военнослужащих, уточнила Ольга Климова.

Как рассчитывается военная пенсия в 2026 году: формула и понижающий коэффициент Фото - © Иван Карпов / Фотобанк Лори Размер выплаты зависит не только от самого факта службы. На итоговую сумму влияют несколько показателей. В общем виде расчет выглядит следующим образом: Пенсия = (оклад по должности + оклад по званию + надбавка за выслугу лет) × процент за выслугу × понижающий коэффициент × районный коэффициент. При этом конкретный порядок и дополнительные основания для повышения зависят от вида пенсии и категории получателя. Важную роль играет понижающий коэффициент. В 2026 году он составляет 93,59%. Он показывает, какая доля денежного довольствия учитывается при расчете военной пенсии. «Понижающий коэффициент 93,59% в 2026 году остается неизменным и не корректируется в рамках октябрьского повышения», — пояснила Климова. То есть октябрьская индексация на 4% не означает одновременного изменения самого коэффициента.

От чего зависит размер прибавки к военной пенсии после индексации Фото - © Регина Ерофеева / Фотобанк Лори Хотя процент индексации является единым, в рублях пенсионеры получат разные суммы. На размер выплаты влияют: 1. Должность и воинское или специальное звание Чем выше соответствующие оклады, используемые при расчете, тем выше базовая сумма пенсии и, соответственно, абсолютная величина прибавки. 2. Выслуга лет Для пенсии за выслугу лет значение имеет продолжительность службы и предусмотренные законодательством основания для назначения выплаты. 3. Надбавки При расчете могут учитываться установленные надбавки, в том числе связанные с особыми условиями службы, работой с секретными сведениями, прохождением службы в отдельных климатических условиях и другими обстоятельствами. 4. Районный коэффициент Для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, применяются соответствующие коэффициенты. Поэтому в таких случаях меняется и размер итоговой выплаты.

Сколько прибавят к военной пенсии в октябре 2026 года: примеры расчета Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Единой суммы прибавки для всех военных пенсионеров не будет. Если выплата пенсионера до индексации составляла, например, 40 тыс. рублей, повышение на 4% арифметически соответствует прибавке в 1,6 тыс. рублей. При пенсии 50 тыс. рублей прибавка составит 2 тыс. рублей. При этом фактический размер выплаты зависит от индивидуальных параметров конкретного пенсионера. По оценке Климовой, в среднем прибавка может составить около 1,5–2 тыс. рублей. Для пенсионеров с более высокими окладами и длительной выслугой абсолютный прирост будет больше. При этом сам процент индексации зафиксирован в проекте постановления правительства и при необходимости может быть уточнен с учетом инфляционной ситуации.

Нужно ли подавать заявление на индексацию военной пенсии Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Нет, обращаться за перерасчетом самостоятельно не потребуется. Октябрьское повышение проводится в беззаявительном порядке. Ведомственные пенсионные подразделения самостоятельно пересчитают выплаты с учетом новых параметров денежного довольствия. «Перерасчет выполняется автоматически. Обращаться с заявлением или предоставлять дополнительные документы не нужно. Новые суммы начнут поступать с октября 2026 года», — сказала Климова. Таким образом, пенсионеру не нужно отдельно посещать пенсионное подразделение своего ведомства для оформления октябрьской индексации.

Чем индексация военных пенсий отличается от повышения страховых пенсий Фото - © Дмитрий Пресняков / Фотобанк Лори Механизм повышения военных пенсий отличается от индексации страховых пенсий. Для гражданских пенсионеров основным механизмом является индексация страховой пенсии в рамках отдельного порядка, в то время как выплаты военным пенсионерам связаны с денежным довольствием действующих военнослужащих. «Сначала государство повышает оклады действующим военнослужащим, а затем автоматически пересчитывает пенсии тем, кто уже на пенсии», — объяснил Толкачев. Поэтому изменение денежного довольствия становится одним из ключевых факторов для последующего перерасчета военных выплат.