Рухнувшее дерево убило пенсионера на западе Москвы

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Трагедия произошла на Витебской улице на западе столицы. Рухнувшее дерево убило пенсионера, сообщает Mash .

Инцидент произошел в сквере. Пенсионер отдыхал на лавке, когда на него упало огромное дерево.

Мужчина скончался на месте.

В Москве и области действует «желтый» уровень погодной опасности. 24 сентября ожидается усиление ветра восточной четверти, порывы которого местами могут достигать 15 метров в секунду.

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