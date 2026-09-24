«Это кабатык!»: у россиянки на участке вырос странный овощ

Россиянка Наталья выращивала кабачок и тыкву в одном месте на участке. Когда пришло время высаживать рассаду, она забыла, где какой овощ растет.

В итоге у россиянки вырос целый куст с «кабатыками». Она показала на видео овощ грушевидной формы. Он одновременно похож и на кабачок, и на тыкву. Только у «кабатыка» зеленый цвет кожуры.

Затем Наталья показала еще один овощ с соседнего куста. Он оказался невиданных размеров. Россиянка заявила, что даже не знает, как готовить эти овощи.

Пользователи Сети удивились урожаю Натальи. А знающие россияне написали, что это все-таки не «кабатык», а обычная тыква, которая еще не дозрела.

«Природа дала вам приятный сюрприз! Выбрала вас!», «Это тыква такая, в прошлом году тоже такую сажала. Она очень вкусная», «У нас так дыня с тыквой переопылились. На вкус дыня была странненькая, конечно», — написали пользователи.

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