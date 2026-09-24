Песков: решение о поездке Путина на G20 примут позднее

Говорить о поездке президента РФ Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) пока преждевременно. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Решение об ответе на приглашение, направленное Путину Белым домом, будет принято позднее. При этом Песков подчеркнул, что российская сторона в любом случае примет участие в мероприятиях G20.

Также официальный представитель Кремля на брифинге затронул тему украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москва открыта к мирному урегулированию, но она рассчитывает на долгосрочный мир, а не перемирие.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Россия считает противозаконной передачу Евросоюзом Украине 8 млрд евро доходов от замороженных активов РФ. Песков назвал это «воровством».

Также официальный представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о планируемых изменениях, которые предполагает проект бюджета РФ на 2027 год.

В ходе брифинга Песков сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может посетить Россию в скором времени, но точных дат нет.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом направил Путину приглашение на саммит G20, который пройдет под Майами в декабре. Вашингтон надеется, что президент РФ примет его. Песков отметил, что Россия признательна за приглашение.

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