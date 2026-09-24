19 военных Казахстана унесло в Каспийское море во время учений

В Казахстане во время учений Военно-морских сил на Каспийском море погибли девять военнослужащих. Происшествие случилось в Мангистауской области, об этом сообщили в Министерстве обороны республики, пишет ТАСС .

«По предварительной информации, в море были унесены 19 военнослужащих. На данный момент зафиксирована гибель девяти военнослужащих. Трое спасено, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных», — говорится в сообщении Минобороны.

Для поиска военнослужащих задействованы авиация, подразделения Минобороны Казахстана и МЧС республики. В поисково-спасательной операции участвуют в том числе подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям и авиация.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Какие-либо решения будут приняты позднее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.