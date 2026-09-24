Россияне выбирают Таиланд, Вьетнам и Китай для новогодних каникул

Россияне чаще всего планируют новогодний отдых в Таиланде, Вьетнаме и Китае. Восстанавливается и турпоток в ОАЭ, сообщает NEWS.ru .

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о восстановлении выездного турпотока и спросе на поездки в новогодние праздники.

«Отчасти и в Африку летят, но объемы меньше. Около 40 рейсов напрямую за рубеж у нас летают. Не полностью восстановлен поток, который был до 2022 года, но уже больше чем на две трети. Выбор большой, бронирования идут полным ходом. И думаю, что будет не меньше, чем в прошлом году», — сказал Барзыкин.

Ранее президент Союза турагентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов заявил, что туры на Барбадос не станут массовыми даже при наличии прямых рейсов. По его словам, туроператоры смогут предложить привлекательные поездки только при взаимовыгодных условиях для сторон.

Голов сравнил поездки на Барбадос с турами в Антарктиду: туда ходит лишь один атомоход, мест мало, а дорогие билеты продают на годы вперед преимущественно иностранцам.

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