Ставка 14% останется с нами надолго: ЦБ не смягчит политику в 2026 году

Банк России на заседании 23 октября 2026 года, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14% и продолжит паузу в смягчении денежно-кредитной политики, причем этот сценарий вполне вероятен и до конца года, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его оценке, регулятор продолжит паузу в смягчении текущей денежно-кредитной политики и оставит ключевую ставку неизменной на уровне 14,00%.

Среди основных предпосылок такого решения эксперт выделил рост инфляционных ожиданий, устойчивый рост цен, в том числе под влиянием топливного фактора, а также рост кредитования, который подпитывает спрос на товары и услуги.

«Дальнейшие решения будут основываться на внутренних и внешних факторах, таких как определенность в отношении параметров бюджета и госрасходов, влияние на уровень инфляции индексации тарифов, намеченной на 1 октября, ситуации на топливном рынке, рост денежной массы, а также геополитические факторы», — пояснил Тимошенко.

Эксперт подчеркнул, что для достижения целей по инфляции в среднесрочной перспективе регулятор готов будет сохранять ключевую ставку на высоком уровне столько, сколько потребуется.

«Таким образом, сценарий сохранения ставки на текущем уровне к концу 2026 года весьма вероятен», — резюмировал он.

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