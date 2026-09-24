«Я мимо пройду, а ты постой»: мужчина встретился с лосем в Мытищах

В соцсетях появилось видео встречи мужчины с лосем в районе Ярославского шоссе. Автор ролика сильно рисковал, подойдя близко к дикому животному.

На опубликованных кадрах видно, как рядом с дорожкой стоял лось. В это время мужчина проходил под шоссе и разговаривал с лесным зверем.

«Ну, привет, друг! Иди обратно в лес, чувак! Хороший! Хороший! Иди в лес. Иди в лес, мой хороший. Я мимо пройду, а ты пока постой», — говорил мужчина и снимал лося.

В момент, когда мужчина поравнялся с животным и прошел чуть вперед, оказавшись к нему спиной, лось отреагировал. И, судя по всему, задел человека рогами, так как прохожий закричал.

«Ээээ! Придурок! Придурок! Чипированный, иди отсюда! Ух ты, вот это дает!» — кричал мужчина, отскочив в сторону от лося.

Специалисты Мособлпожспаса напоминают, что лось может резко отреагировать даже без видимых признаков агрессии. В лесу не следует приближаться к животному, пытаться его кормить или фотографировать. При встрече нужно спокойно отходить, не делая резких движений и не поворачиваясь спиной.

Водителям рекомендуется снижать скорость возле лесных участков, особенно в сумерках и ночью. Если лось вышел на дорогу, нужно плавно остановиться и включить аварийку. Сигналить не стоит, чтобы не спровоцировать животное.

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