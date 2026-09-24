QR не победил карту: россияне платят им только по просьбе

Россияне стали заметно чаще платить по QR-коду, но массового отказа от банковских карт не происходит. За год доля тех, кто чаще всего использует QR, выросла с 18% до 28%, однако карту или оплату смартфоном по-прежнему выбирает 61% покупателей, сообщил РИАМО генеральный директор платформы по легализации расчетов в бьюти-индустрии «Сферия» Леонид Рубан.

Россияне стали значительно чаще оплачивать покупки и услуги по QR-коду, однако полностью заменить банковские карты этот способ пока не смог. За последний год доля тех, кто чаще всего использует QR при оплате в физических точках, выросла с 18% до 28%. Но карта или смартфон с NFC остаются привычным выбором для 61% покупателей. Таковы результаты исследования платформы «Сферия», проведенного среди более чем 1,5 тыс. совершеннолетних жителей крупных городов.

Годом ранее соотношение было другим: карта оставалась основным способом оплаты для 59% участников исследования, QR выбирали 18%, а доля наличных составляла 23%. То есть QR действительно быстро набирает популярность, а наличные, напротив, заметно сдают позиции. Но главный конкурент QR — не наличные, а привычная банковская карта. Это особенно хорошо видно по ответам на вопрос о предпочтительном способе оплаты.

Карту или смартфон назвали наиболее удобным вариантом 58% респондентов, QR — только 21%, наличные — 19%. Получается парадокс: QR уже используют почти 3 человека из 10, но добровольно предпочитают его примерно 2 из 10. Именно эта разница может стать главным препятствием для дальнейшего распространения технологии.

Почему выбирают не QR

Большинство пользователей не считают QR сложной технологией: 64% участников исследования заявили, что не воспринимают такой способ оплаты как непонятный или трудный. Проблема, скорее, в другом — людям просто не хватает причины менять привычный сценарий. Почти ¾ сторонников карточных платежей не видят необходимости переходить на QR. При этом 57% называют главным преимуществом карты скорость и простоту оплаты, 52% — привычку, а 39% — отсутствие необходимости открывать банковское приложение.

Последний фактор особенно важен. При оплате картой покупателю достаточно приложить ее к терминалу или воспользоваться смартфоном. QR требует дополнительного действия: открыть банковское приложение, отсканировать код и подтвердить операцию. Поэтому для покупателя QR должен давать что-то сверх самой возможности заплатить.

Продавец мотивирует или навязывает?

Исследование показало, насколько сильно на выбор влияет поведение продавца. Если покупателю просто предоставляют возможность выбрать способ оплаты, QR выбирают 21% респондентов. Но если продавец отдельно обращает внимание клиента на возможность оплаты по QR, доля увеличивается до 34%. А если за такой платеж предлагают скидку или бонус, готовность выбрать QR достигает 37%. То есть сама технология меняет поведение слабее, чем дополнительная мотивация.

«Для бизнеса в сфере услуг возможность оплаты по карте особенно актуальна, так как наличие опции использования привычных инструментов — важная часть клиентского опыта. Салоны красоты, парикмахерские, барбершопы и другие участники отрасли активно внедряют QR и побуждают клиентов использовать именно этот способ оплаты», — сказал Рубан.

По его словам, у бизнеса есть вполне прагматичные причины продвигать QR. Среди них — более низкие комиссии за прием платежей по сравнению с карточным эквайрингом и отсутствие необходимости приобретать отдельный POS-терминал.

«QR определенно выгоден для продавца, но не обязательно удобен для покупателя. Наши опросы салонов показывают, что большинство клиентов оплачивают услуги по QR, только если их попросят об этом напрямую», — отметил эксперт.

Для тех, кто уже предпочитает QR-код, есть несколько основных причин. Более половины таких пользователей — 54% — ценят возможность заплатить, когда карта недоступна или не работает. Еще 34% привлекает возможность получать скидки или бонусы, а 24% считают QR удобным для небольших и быстрых покупок. Таким образом, QR чаще воспринимается не как безусловная замена карте, а как дополнительный инструмент на случай определенного сценария.

Для продавца экономика выглядит иначе. При карточной оплате бизнес использует эквайринг и соответствующую инфраструктуру. При оплате через QR можно снизить расходы на прием платежей и отказаться от части оборудования. Поэтому возникает естественный конфликт интересов: продавец заинтересован в QR, а покупатель заинтересован прежде всего в максимально простом и привычном сценарии.

«Для участников бьюти-индустрии наличие возможности принять оплату банковской картой — это часть полноценной инфраструктуры легальных платежей», — заявил Рубан.

При этом, по его словам, для салонов и других предприятий сферы услуг принципиально важна не только технология оплаты, но и прозрачность расчетов. При оплате картой продавец обязан применить контрольно-кассовую технику и сформировать фискальный чек. Если клиент заранее не предоставил номер телефона или электронную почту, чек выдается на бумаге; при наличии контактов его можно направить в электронном виде.

«Чек банковского терминала не заменяет кассовый чек — только фискальный чек является подтверждением исполнения услуги и ее оплаты», — подчеркнул Рубан.

Не замена карте, а допинструмент

Главный вывод исследования заключается в том, что распространение QR происходит не столько за счет массового отказа от карт, сколько за счет появления новых сценариев использования. За год доля активных пользователей QR выросла на 10 процентных пунктов. Одновременно доля тех, кто чаще всего платит наличными, сократилась с 23% до 11%.

Однако банковская карта остается наиболее предпочтительным инструментом. Причина проста: она уже встроена в привычный сценарий покупателя и не требует дополнительной мотивации. Чтобы QR действительно стал основным способом оплаты, ему необходимо преодолеть именно этот барьер. Пока предложение продавца или дополнительная выгода способны заметно изменить поведение покупателя. Без скидки QR выбирают 21%, после прямого предложения продавца — 34%, а при наличии бонуса или скидки — уже 37%.

Поэтому дальнейшее распространение QR-кодов, вероятно, будет зависеть не только от развития самой технологии, но и от того, что бизнес сможет предложить клиенту взамен привычного движения банковской картой к терминалу.

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