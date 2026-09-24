Милонов осудил Тимати за покупку Bugatti за полмиллиарда рублей

24 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что рэпер Тимати (Тимур Юнусов) купил Bugatti W16 Mistral за полмиллиарда рублей. Милонов прокомментировал покупку в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru». По мнению депутата, такие траты неуместны в нынешней ситуации.

«Я считаю, что этот поступок глубоко безнравственный в нынешней ситуации. Я не хочу его так называть, но он ведет себя как папуас, который охотится за золотым кольцом в нос. Не тем надо хвастаться. Я не считаю, что он не настолько уж плохой, что только Bugatti за полмиллиарда может его скрасить. Будет прикольно, если Bugatti сломается и будет стоять в гараже. И все, понты будут стоять в гараже и гнить», — рассказал Милонов.

Депутат также заявил, что в увлечении дорогими автомобилями Тимати следует американским трендам. Милонов призвал обратить внимание на источники дохода рэпера.

По данным Baza, таможенный сбор за автомобиль составит 244 млн рублей — рекордную сумму для России. У машины номерные знаки «777» и исторический код московского региона «77».

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