Диетолог Белоусова рассказала, как сохранить витамин С в глинтвейне

Основой глинтвейна может быть красное или белое вино, в том числе безалкогольное. Вместо него подойдут вишневый или виноградный сок и ягодный морс. В напиток также добавляют яблоки и цитрусовые с кожурой.

«Если мы хотим получить просто вкусно, то все фрукты, которые мы в глинтвейн добавляем, мы добавляем прямо в самом начале приготовления, в еще холодное вино или безалкогольный напиток. Если мы хотим получить по максимуму пользы, то яблоки мы можем добавить в начале приготовления, а апельсины мы добавляем уже в конце приготовления, чтобы они термической обработки подвергались как можно меньше времени, чтобы сохранить витамин С», — рекомендовала Анна Белоусова в эфире радио Sputnik.

По словам диетолога, гвоздика, корица, мускатный орех, имбирь и бадьян ускоряют обмен веществ. На сильном морозе она посоветовала не злоупотреблять специями из-за риска переохлаждения. Мускатный орех в больших дозах токсичен: на кастрюлю глинтвейна достаточно количества на кончике ножа. Имбирь у непривычных к нему людей может вызвать учащенное сердцебиение и нарушение сердечного ритма.

Белоусова также не рекомендовала пить глинтвейн при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта и аллергии на его ингредиенты.

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