Нижегородский альпинист Павел Марусов остается пропавшим в Кабардино-Балкарии
Сообщения о гибели нижегородца Павла Марусова не подтвердились. Альпиниста продолжают искать после восхождения на гору Дыхтау, сообщает ИА «Время Н».
Федерация альпинизма Нижегородской области опровергла сообщения о гибели Павла Марусова. Подтверждена лишь гибель альпиниста из Тольятти.
«Силами головного отряда смогли локализовать место ночевки, в палатке под завалом снега и льда нашли Владислава Чернышова из Тольятти. Его откопали и вертолетом к вечеру сняли в альплагерь Безенги. Павел Марусов числится в поиске. Работают следственные органы и спасатели. Вертолет сегодня не работает», — подчеркнули в федерации.
Ранее СМИ со ссылкой на Следственный комитет республики сообщили, что обоих альпинистов нашли погибшими.
Марусов и Чернышов приехали в Черкесский район из Нижнего Новгорода и Тольятти. 20 сентября при восхождении на гору Дыхтау они перестали выходить на связь.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.