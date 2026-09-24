Нижегородский альпинист Павел Марусов остается пропавшим в Кабардино-Балкарии

Сообщения о гибели нижегородца Павла Марусова не подтвердились. Альпиниста продолжают искать после восхождения на гору Дыхтау, сообщает ИА «Время Н» .

Федерация альпинизма Нижегородской области опровергла сообщения о гибели Павла Марусова. Подтверждена лишь гибель альпиниста из Тольятти.

«Силами головного отряда смогли локализовать место ночевки, в палатке под завалом снега и льда нашли Владислава Чернышова из Тольятти. Его откопали и вертолетом к вечеру сняли в альплагерь Безенги. Павел Марусов числится в поиске. Работают следственные органы и спасатели. Вертолет сегодня не работает», — подчеркнули в федерации.

Ранее СМИ со ссылкой на Следственный комитет республики сообщили, что обоих альпинистов нашли погибшими.

Марусов и Чернышов приехали в Черкесский район из Нижнего Новгорода и Тольятти. 20 сентября при восхождении на гору Дыхтау они перестали выходить на связь.

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