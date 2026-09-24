Живого котенка замуровали в крыше московской пиццерии

В Москве разворачивается спасательная операция котенком, которого, предположительно, замуровали в крыше пиццерии на Бескудниковском бульваре, об этом пишет SHOT .

Предварительно известно, что 70-летняя пенсионерка Ольга регулярно приходила к заведению, чтобы покормить животное. По ее словам, котенок не знает улицы, боится выходить наружу и каждый раз забивается в угол при попытке его поймать.

Как утверждает женщина, в минувшее воскресенье работник пиццерии заколотил крышу досками. Он заявил, что ему все равно, если котенок умрет, пожелал пенсионерке смерти и отобрал у нее стремянку, взяв обещание не писать жалобу.

Пенсионерка пыталась добиться от управляющей заведения, чтобы крышу открыли и попробовали выманить животное, но та устроила скандал и вызвала полицию. Собственник пиццерии, который находится в Германии, не дал разрешения МЧС на вскрытие крыши.

23 сентября сотрудники кафе все же сжалились над котенком и вскрыли крышу, однако достать животное не удалось. Теперь Ольга намерена вызвать специалистов-ловцов, чтобы спасти животное.

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