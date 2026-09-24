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Вооруженный ножом украинец напал на людей у храма в Польше. Он успел порезать пятерых, в том числе троих священников, сообщается на сайте местной полиции.

Нападение произошло на территории Ярославского аббатства в Подкарпатском воеводстве утром в четверг. Подозреваемый — 31-летний украинец. Он задержан.

По данным полиции, мужчина нанес ножевые ранения четырем мужчинам и женщине. Среди пострадавших были три священника и два мирянина.

Их доставили в больницу. Трое мужчин в момент госпитализации находились в тяжелом состоянии. Позднее один из пострадавших скончался.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причины нападения.

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