Продюсер Пригожин назвал смерть музыкального критика Сергея Соседова трагичной

Пригожин назвал Соседова ярким человеком, который отличался от коллег и открыто высказывал свое мнение. Критик получил известность в том числе благодаря участию в телевизионных программах.

Продюсер выразил сочувствие матери Соседова. По его словам, они жили вместе, а критик был единственным кормильцем семьи.

«Маму жалко, потому что он был единственным кормильцем, я так понимаю. Они ведь вместе жили. Он был в хорошем смысле „маменькиным сыночком“, и в этом теперь большая проблема. Очень жаль. Потрясающий был человек. Царствие небесное», — добавил продюсер.

Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет. Съемки шоу «ВИА Суперстар!» стали для него последними. Новый сезон программы посвятят памяти критика.

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