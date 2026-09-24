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ДТП на 40-м километре МКАД спровоцировало пробку в 1,4 километра

Происшествия
Юрий Губин / Фотобанк Лори

Фото - © Юрий Губин / Фотобанк Лори

В первой половине дня 24 сентября на внутренней стороне 40-го километра МКАД, в районе съезда 41, произошло ДТП, которое спровоцировало большой дорожный затор. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в сторону поселка Мосрентген затруднено на 1,4 километра. Транспорт движется по трем полосам из пяти. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездки.

На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало. Обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными ведомствами.

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