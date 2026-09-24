Доброполье свободно: ВС РФ выбили ВСУ из нескольких населенных пунктов
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
Министерство обороны России сообщило о новых успехах российских подразделений на линии соприкосновения. В районе населенного пункта Доброполье подразделения 51-й армии в результате наступательных действий расширили внешнее кольцо окружения.
По данным ведомства, в ходе этих действий было освобождено село Доброполье (Малое). Операция проводилась в рамках продолжающегося наступления на данном направлении.
Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Светлая Долина в Запорожской области.
До города Доброполье осталось всего 5 километров. Российские военные методично и последовательно достигают всех целей, поставленных на специальную военную операцию.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.