Мнение сексолога: Минздрав утвердил рекомендации по сексуальным расстройствам
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Минздрав обновил рекомендации по диагностике и лечению сексуальных расстройств. Психолог и сексолог Александра Миллер оценила документ неоднозначно, сообщает Сургут Информ.
Новые клинические рекомендации пришли на смену методическим материалам 1999 года. Миллер назвала их появление долгожданным шагом, но отметила положения, которые настораживают ее как практика.
В документе расстройства сексуального поведения, в том числе связанные с БДСМ и педофилией, объединены в одну диагностическую рубрику. По словам Миллер, такой подход соответствует Международной классификации болезней 11-го пересмотра: диагноз зависит от интенсивности и длительности влечения, а также риска причинения вреда. БДСМ по обоюдному согласию под эти критерии не подпадает. В случае педофилии значение имеет риск реализации влечения.
Сексолог опасается, что общая рубрика приведет к стигматизации. По ее словам, некоторые клиенты после подобных новостей боятся обращаться к врачам: они опасаются, что их неправильно поймут.
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