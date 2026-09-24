Мнение сексолога: Минздрав утвердил рекомендации по сексуальным расстройствам

Новые клинические рекомендации пришли на смену методическим материалам 1999 года. Миллер назвала их появление долгожданным шагом, но отметила положения, которые настораживают ее как практика.

В документе расстройства сексуального поведения, в том числе связанные с БДСМ и педофилией, объединены в одну диагностическую рубрику. По словам Миллер, такой подход соответствует Международной классификации болезней 11-го пересмотра: диагноз зависит от интенсивности и длительности влечения, а также риска причинения вреда. БДСМ по обоюдному согласию под эти критерии не подпадает. В случае педофилии значение имеет риск реализации влечения.

Сексолог опасается, что общая рубрика приведет к стигматизации. По ее словам, некоторые клиенты после подобных новостей боятся обращаться к врачам: они опасаются, что их неправильно поймут.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.