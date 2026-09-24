Возраст 50+ перестал быть минусом на позициях, где цена ошибки максимальна: главных инженеров, технических и операционных директоров. Критический дефицит квалифицированных кадров фактически ликвидировал возрастную дискриминацию в этих сегментах, рассказала РИАМО председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

Главный тренд последних лет — работодатели перестали воспринимать возраст 50+ как минус именно на тех позициях, где цена ошибки максимальна: у главных инженеров, технических директоров и операционных руководителей. Пять лет назад такому кандидату еще приходилось доказывать актуальность, сегодня зрелость и опыт стали конкурентным преимуществом, а не поводом для отказа.

Как подчеркнула Горелкина, дефицит квалифицированных инженеров, технических директоров и специалистов производственного профиля сегодня настолько критический, что фактически ликвидировал возрастную дискриминацию в этих сегментах рынка труда.

«Если опытный и профессионально активный инженер-технолог ищет работу, трудоустройство для него сегодня не представляет никакой сложности — этот факт напрямую подтверждают хедхантеры, специализирующиеся на топ-менеджменте», — отметила эксперт.

Особенно заметен спрос на таких кандидатов в оборонно-промышленном комплексе и смежных производственных отраслях, где технологическая сложность производства и жесткие требования к безопасности делают многолетний практический опыт незаменимым. По словам Горелкиной, молодому специалисту просто негде получить сопоставимую компетенцию за короткий срок.

Похожая динамика характерна и для управленческих позиций высшего звена. Рынок труда становится все более биполярным: переизбыток офисных сотрудников среднего звена сосуществует с острой нехваткой операционных специалистов, способных выстраивать процессы в условиях постоянных изменений — санкционных ограничений, перестройки логистики, импортозамещения.

«Именно здесь ценность зрелого управленца растет: работодатели отмечают зрелость, стабильность, выносливость и высокую результативность как решающие качества в условиях, когда цена управленческой ошибки особенно велика», — пояснила эксперт.

Директора по стратегии 50+ выигрывают за счет способности видеть долгосрочные последствия решений и опыта прохождения через несколько экономических циклов — качество, которое нельзя получить иначе, кроме как проработав десятилетия в реальном бизнесе.

Раньше зрелый кандидат на управленческую или инженерную позицию вынужден был конкурировать с более молодыми претендентами преимущественно за счет цены — соглашаться на более скромные условия, чтобы компенсировать возрастной стереотип. Сегодня логика перевернулась.

«Критический дефицит кадров, который в промышленности и инженерных специальностях остается особенно острым, вынуждает бизнес отказываться от предубеждений и оценивать именно то, что раньше недооценивали — способность быстро принимать решения без длительной адаптации, устойчивость к стрессу и отсутствие необходимости обучать с нуля», — подчеркнула Горелкина.

Для главных инженеров, технических и операционных директоров, а также директоров по стратегии это означает одно: сегодня успешный опыт весит больше, чем возраст в резюме. И эта трансформация, по словам эксперта, — не временная конъюнктура, а долгосрочный сдвиг рынка труда.

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