сегодня в 12:31

Толпы студентов на улице: в РХТУ имени Менделеева проходит эвакуация

Людей выводят из зданий на Миусской площади и улице Героев-Панфиловцев. При этом КСК и общежития эвакуация не затронула.

В Сети публикуют кадры с места происшествия. В ролике изображен один из учебных корпусов, возле которого стоят толпы студентов.

Причины эвакуации на данный момент не раскрываются. Предварительно, она может быть учебной.

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