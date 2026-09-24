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Толпы студентов на улице: в РХТУ имени Менделеева проходит эвакуация

Происшествия

Студенты РХТУ имени Менделеева заявили об эвакуации обоих учебных корпусов, сообщает «Осторожно, Москва».

Людей выводят из зданий на Миусской площади и улице Героев-Панфиловцев. При этом КСК и общежития эвакуация не затронула.

В Сети публикуют кадры с места происшествия. В ролике изображен один из учебных корпусов, возле которого стоят толпы студентов.

Причины эвакуации на данный момент не раскрываются. Предварительно, она может быть учебной.

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