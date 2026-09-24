Сильный ветер в Московском регионе сохранится до вечера

Юго-восточный ветер с порывами до 17 м/с сохранится в Московском регионе до 19 часов. Экстренные службы призвали жителей столицы и области быть осторожными.

В РСЧС Московской области предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных условиях. Такое же сообщение выпустили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве.

Водителей призвали снизить скорость, держать дистанцию от других транспортных средств и избегать резких маневров. Автомобили лучше парковать подальше от деревьев.

Пешеходам стоит обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Детей нельзя оставлять без присмотра во время непогоды.

При необходимости нужно звонить по телефонам: 101, 112 или 8 (495) 637-31-01.

Следить за оперативной обстановкой и/или экстренной информацией в регионе можно в канале «РСЧС Московская область» в МАКС.

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