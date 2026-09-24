Налог на вклады и наследство вырастет до 22%: кого это коснется

Обсуждается введение прогрессивного НДФЛ на пассивные доходы россиян — с нынешних максимум 15% до 22%. Формально реформа затронет не более 6% населения с налогооблагаемыми доходами, но меняет саму логику налогообложения капитала: доход больше не изолирован от источника его получения, сообщил РИАМО предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Прогрессивный НДФЛ на все пассивные доходы россиян может вырасти с нынешних максимум 15% до 22%. К пассивным доходам относится почти все — от процентов по вкладам до наследства.

Как пояснил Астафьев, формально реформа затрагивает узкий круг людей — не более 6% населения с налогооблагаемыми доходами, но по сути меняет саму логику налогообложения капитала в России: доход больше не изолирован от источника его получения.

«Если соответствующую часть дохода вместо 15% обложат по ставке 22%, с каждого миллиона рублей этой части инвестор получит на 70 тыс. меньше: 780 вместо 850. Меньше денег останется на потребление и реинвестирование», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул: 22% — это максимальная ставка, а не налог со всех доходов сразу. Масштаб последствий зависит от порогов прогрессии, правил объединения доходов и сохранения льгот.

До сих пор человек с высокой зарплатой мог параллельно получать дивиденды или проценты по вкладам и платить с них лишь фиксированные 13–15%, независимо от общего уровня достатка. Теперь эти доходы суммируются с основным заработком, и совокупная налоговая нагрузка растет вместе с реальным финансовым положением человека.

Для бюджета это потенциальный источник дополнительных поступлений и способ повысить нагрузку на наиболее обеспеченных. Обратная сторона, по словам Астафьева, — инвесторы начнут требовать более высокой доходности до налога и активнее искать инструменты с налоговыми льготами. Это может ослабить спрос на отдельные финансовые активы и увеличить стоимость привлечения капитала для бизнеса. Однако массовый уход из вкладов не предопределен: люди учитывают не только налоги, но и надежность, ликвидность и доступные альтернативы.

Отдельно эксперт прокомментировал ситуацию с наследством. По действующим правилам получение наследства в общем случае освобождено от НДФЛ; исключение, в частности, касается некоторых авторских вознаграждений наследникам. Продажа унаследованного имущества — отдельная налоговая ситуация. Повышение ставок само по себе не означает отмену освобождения наследства.

«Поэтому обсуждать последствия следует как сценарий, а не как уже установленный налог 22% для каждого вкладчика. Особенно важна предсказуемость правил: резкое изменение налогообложения долгосрочных вложений подрывает доверие к накоплениям. Понятные пороги, сохранение льгот и переходный период способны существенно смягчить этот эффект», — подчеркнул Астафьев.

Собираемость новых поступлений в бюджет будет зависеть от того, насколько быстро состоятельные вкладчики адаптируют структуру своих доходов. Именно этот временной лаг стоит рассматривать как ключевую неопределенность инициативы, а не сам факт повышения ставок, резюмировал эксперт.

Сегодня стало известно о предложении Минфина облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ 13–22%.

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