Ученые описали в Боливии новый вид диких кошек Leopardus tilcayo

Ученые описали тигровую кошку тилкайо из горных лесов Боливии. Это первый более чем за 100 лет официально описанный новый вид современных кошачьих, сообщает «Вечерняя Москва» .

В 2015 году житель Боливии нашел неизвестного котенка на дороге возле леса Юнгас и забрал домой. Через год он передал животное в заповедник. Исследовательница Паола Ногалес-Аскаррунц сначала приняла его за Leopardus tigrinus.

Генетический анализ показал, что кошка относится к отдельному виду — Leopardus tilcayo. Он обитает в горных лесах Юнгас на восточных склонах Анд. Название tilcayo пришло из местного языка: так животное называют коренные жители.

Зоолог Илья Володин объяснил, что открытие связано с пересмотром классификации рода Leopardus. Прежде ученые сравнивали черепа, скелеты и шкуры животных, а собрать материал в труднодоступных тропических лесах было сложно. Современные методы позволили выявить генетические различия между популяциями, которых раньше относили к одному виду.

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