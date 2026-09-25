С января более 500 тыс жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье

Репродуктивное здоровье с начала 2026 года проверили более 500 тыс. жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье жители от 18 до 49 лет могут бесплатно проверить репродуктивное здоровье по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления. С начала года обследование прошли более 500 тыс. человек.

Женщины во время обследования получают консультацию акушера-гинеколога, проходят цитологическое исследование, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также сдают анализ на вирус папилломы человека. Мужчин принимает уролог. При наличии показаний он направляет на спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.

«Регулярная диагностика дает возможность обнаружить заболевания на ранних стадиях и предотвратить их развитие, а значит — повышает шанс на рождение здорового ребенка», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Записаться можно также на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по номеру 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в МАХ (https://max.ru/eregistratura_mo_bot).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.