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Тела еще 2 военных Казахстана нашли на Каспии после ЧП на учениях

Министерство обороны Казахстана завершило поисково-спасательную операцию в Каспийском море. Найдены последние два тела погибших военных, сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре в Казахстане во время учений Военно-морских сил военнослужащих унесло в Каспийское море. Начата поисково-спасательная операция. Трое из них были спасены, 14 погибли.

В пятницу в районе 09:15 обнаружены тела сержанта Мансура Гумарова и моряка Мираса Турдыбекулы.

Руководство и персонал Минобороны и ВС страны выразили соболезнования родственникам и друзьям погибших. Семьям погибших военнослужащих окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную и психологическую.

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