В Подмосковье к 27 сентября работают около 50 машиностроительных предприятий

Машиностроительная отрасль Подмосковья объединяет около 50 крупных и средних предприятий. В преддверии Дня машиностроителя, который отмечают 27 сентября, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал о поддержке отрасли, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Игорь Брынцалов назвал машиностроение одной из ключевых отраслей экономики Подмосковья. В регионе работают «Метровагонмаш», корпорация «Энергия» им. С. П. Королева, «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», «НПО машиностроения» и другие предприятия.

«В Московской области ведут деятельность порядка 50 средних и крупных предприятий машиностроительной отрасли, на которых трудятся инженерно-технические работники, конструкторы, ученые», — подчеркнул Брынцалов.

По его словам, предприятия могут получить налоговые преференции, арендовать землю на льготных условиях и воспользоваться субсидиями. В 2026 году субсидию на возмещение части затрат на новое российское оборудование получило научно-производственное предприятие «Аэросила» из городского округа Ступино. Компания работает в авиационном машиностроении, в том числе производит двигатели летательных аппаратов с искровым зажиганием и их части.

Многие предприятия входят в Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России, офис которого находится в Реутове. Они проводят профориентационную и просветительскую работу, популяризируют донорство и регулярно собирают помощь участникам СВО.

Куратор отделения, член бюро правления СоюзМаш и генеральный директор АО «КТРВ» Борис Обносов поблагодарил ветеранов отрасли за передачу опыта молодежи. Председатель общественной организации Валерий Бунак отметил, что предприятия соблюдают графики поставок востребованной продукции, а машиностроение играет важную роль в достижении технологического суверенитета страны.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.