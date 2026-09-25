В Подмосковье в 2026 году 99% детей-сирот живут в семьях

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в Подмосковье в 2026 году почти все воспитываются в семьях: их доля достигла 99%, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В семьях Подмосковья воспитываются почти 20 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вице-губернатор Людмила Болатаева назвала приоритетом сохранение ребенка в родной семье.

«Мы не просто передаем ребенка в семью — мы сопровождаем ее и помогаем на каждом этапе», — рассказала Людмила Болатаева.

Если ребенок временно не может оставаться с родными, его на срок до восьми месяцев принимает ресурсная семья. Такие родители имеют не менее трех лет опыта воспитания приемных детей и проходят специальное обучение. Пока ребенок живет у них, социальные службы помогают его родителям создать безопасные условия для возвращения. Ежегодно через ресурсные семьи проходят более 700 детей, около 80% возвращаются к родным.

Если возвращение невозможно, ребенка устраивают в приемную семью на постоянное воспитание. С начала 2026 года такие семьи в Подмосковье приняли более тысячи детей. Проект ресурсных семей получил одобрение президента для распространения в других регионах России.

В 2026 году ежегодное пособие для опекунов и приемных родителей увеличили до 50 677 рублей на ребенка. Ежемесячные выплаты на содержание детей составляют от 19 677 до 23 756 рублей. Детям-сиротам предоставляют бесплатный проезд по Подмосковью и Москве и компенсацию к отпуску. Студенты колледжей и вузов получают губернаторскую стипендию, а по достижении совершеннолетия детей-сирот обеспечивают жильем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.