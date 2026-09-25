В Подмосковье 454 котельные начали передавать данные в систему контроля тепла

Котельные Подмосковья в 2026 году начали передавать данные с новых приборов учета в единую систему контроля теплоснабжения. К системе подключены 454 объекта вместо запланированных 408, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Данные с теплосчетчиков и датчиков подпитки воды поступают от 454 котельных в информационную систему «ЖКХ-контур Подмосковья». План на 2026 год составлял 408 котельных. В 2024–2025 годах на котельных и центральных тепловых пунктах региона установили более 3,5 тыс. датчиков температуры и давления. Новые приборы позволяют дистанционно контролировать работу источников тепла, гидравлические испытания и пробные топки.

«Теплосчетчики показывают, сколько гигакалорий тратится на подогрев кубометра воды. Датчики подпитки позволяют увидеть утечку до того, как она превратится в порыв», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По словам министра, данные также поступают в ЖКХ-центр и цифровой двойник инфраструктуры региона — ГИС МО «Инженерные сети». В Мытищах к системе подключили все девять источников тепла. АО «Мытищинская теплосеть» одним из первых в регионе внедрило полный цикл дистанционного контроля. Заместитель главного инженера компании Сергей Зозуля рассказал, что до 2000 года расход подпиточной воды в теплосетях составлял 10–50 куб. м в час. После модернизации источников тепла, автоматизации диспетчеризации, перехода на двухтрубную систему и установки индивидуальных тепловых пунктов у всех потребителей он снизился до уровня не более 1 куб. м в час.

«При таком уровне подпитки важно фиксировать малейшие колебания», — пояснил Сергей Зозуля.

По его словам, данные о давлении, температуре и расходе подпиточной воды помогают вовремя обнаружить утечку, а оперативно-дистанционный контроль — найти повреждение с точностью до полуметра. Время реагирования и устранения аварий значительно сократилось и не превышает четырех часов. В отопительном сезоне 2026–2027 годов новые приборы задействуют в полной мере: анализ данных в реальном времени позволит министерству и ресурсоснабжающим организациям принимать меры до того, как нештатная ситуация затронет потребителей.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.