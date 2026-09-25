Организаторы пригласили бизнес Подмосковья на форум в Омске 7–9 октября

Представителей агропромышленного комплекса и торговли Подмосковья приглашают на форум «Дни ритейла в Сибири», который пройдет в Омске с 7 по 9 октября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Сибири» пройдет при поддержке Минпромторга России и Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. Он объединит представителей власти, торговых сетей, маркетплейсов, производителей, поставщиков и отраслевых экспертов.

На аналитической сессии участники обсудят состояние отрасли и изменения потребительского поведения. Центральным событием станет заседание «Модель торговли: будущее регионального ритейла» о балансе федеральных и местных компаний и продовольственной безопасности. В первый день также рассмотрят развитие сегмента готовой еды, торговых и складских площадей, сетевых форматов, управление ассортиментом, переговоры с поставщиками и цифровые инструменты мерчандайзинга.

Во второй день речь пойдет о маркетинге на основе данных, решениях с использованием искусственного интеллекта, работе с маркетплейсами, франчайзинге и регулировании отрасли. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что форум поможет наладить диалог с регуляторами, представить региональные практики и найти партнеров. Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация. Программа опубликована на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.