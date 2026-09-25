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2 подростков ранены при налете БПЛА на Ульяновскую область

В результате атаки беспилотников на Ульяновскую область пострадали двое подростков 17 и 14 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По данным губернатора Ульяновской области Алексея Русских, всего пострадали восемь человек.

Как отметила министр здравоохранения региона Мария Шалягина, некоторые пострадавшие доставлены в стационар, а часть получают необходимую помощь в амбулаторных условиях.

«Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет», — сказала министр.

Она уточнила, что медслужбы области работают в штатном режиме, а пострадавшим оказывается полный комплекс необходимой помощи.

Ранее Русских рассказал, что при массированной атаке БПЛА на Ульяновск есть пострадавшие.

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