2 подростков ранены при налете БПЛА на Ульяновскую область
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В результате атаки беспилотников на Ульяновскую область пострадали двое подростков 17 и 14 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
По данным губернатора Ульяновской области Алексея Русских, всего пострадали восемь человек.
Как отметила министр здравоохранения региона Мария Шалягина, некоторые пострадавшие доставлены в стационар, а часть получают необходимую помощь в амбулаторных условиях.
«Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет», — сказала министр.
Она уточнила, что медслужбы области работают в штатном режиме, а пострадавшим оказывается полный комплекс необходимой помощи.
Ранее Русских рассказал, что при массированной атаке БПЛА на Ульяновск есть пострадавшие.
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