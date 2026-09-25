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Со стороны РФ огромная пробка: Верхний Ларс закрыли для проезда из-за селя

Из-за невозможности обеспечить безопасный проезд машин, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение всех видов автомобилей на участке Владикавказ — Ларс в направлении выезда из России, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Северной Осетии-Алании.

Проезд закрыт с 06:15 пятницы до особого распоряжения.

Также пользователи соцсетей делятся видео, на которых показана огромная очередь из машин, стоящих на границе около пункта Верхний Ларс.

Они же рассказали, что проезд закрыт из-за опасности схода селей с гор. Когда дорогу откроют, неизвестно.

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