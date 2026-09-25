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Число пострадавших в Воронеже при атаке БПЛА выросло до 13

Количество пострадавших при ночном налете беспилотников на Воронеж растет. Сейчас известно о 13 раненых, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, среди пострадавших есть и шестилетний ребенок, которому помощь оказали на месте.

«Женщина 1963 года рождения, а также мужчина 2001 года рождения находятся в реанимации», — добавил губернатор.

Он уточнил, что один человек госпитализирован, еще одного обследуют. Остальным госпитализация не потребовалась.

Как подчеркнул глава региона, всем пострадавшим будет обязательно оказана необходимая помощь. На местах падения частей БПЛА работают сотрудники оперслужб. После этого специалисты приступят к восстановлению поврежденных строений.

Ранее Гусев сообщал, что ночью дежурными силами ПВО над Воронежем и шестью районами региона сбили 88 дронов.

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