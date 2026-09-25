Участник программы «Герои Подмосковья», заместитель начальника управления экологии, транспорта, дорог и связи в г. о. Балашиха Илья Агафонов заявил, что проект помог ему встроиться в систему госуправления и получить новые знания.

Агафонов рассказал, что у него есть военное образование и опыт работы в транспортной компании, однако он не знал, как с этим багажом знаний правильно встроиться в систему госуправления.

«„Герои Подмосковья“ — это своеобразный „портал“, который дал мне новые знания и помог правильно спроектировать мою профессиональную траекторию. Самостоятельно прийти на эту должность было бы практически невозможно. Я профессиональный военный, без этой программы мне не хватало знаний в гражданской службе», — рассказал Агафонов.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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