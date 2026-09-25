USD
Доллар США
84,91
0.60 %
EUR
Евро
96,89
0.15 %
CNY
Китайский Юань
12,65
0.72 %
GBP
Фунт стерлингов
112,63
-0.02 %

Roblox перестал работать в России

Общество
Илья Старков / Фотобанк Лори

Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори

Пользователи в России массово жалуются на проблемы при подключении к популярной игре Roblox, следует из данных сервиса Downdetector.

Количество жалоб пользователей значительно увеличилось к 9 утра. Подключиться к игре было невозможно без VPN.

Ошибки появляются сразу при входе, серверы остаются недоступными.

«Нет соединения с сервером» — самый частый комментарий, который оставляют пользователи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.