Россияне могут платить пенсионные взносы за другого человека

За человека, за которого работодатель не перечисляет пенсионные взносы, может платить другой человек — не обязательно родственник. Об этом сообщил директор департамента Роскачества Игорь Поздняков, сообщает RT .

Закон позволяет добровольно платить взносы на обязательное пенсионное страхование за другого человека, если за него не платит работодатель. По словам Позднякова, родство для этого не требуется.

Плательщику нужно подать заявление в территориальный орган Социального фонда России — через «Госуслуги», клиентскую службу по месту жительства или по почте. К заявлению прилагают документы, удостоверяющие личности плательщика и человека, за которого он вносит деньги.

Размер взноса плательщик выбирает сам в установленных законом пределах. В 2026 году минимум составляет 71 525,52 рубля: он дает один год страхового стажа и 1,09 пенсионного балла. Максимум — 572 204,16 рубля: за него начислят тот же год стажа и 8,72 балла. Перечислить деньги можно сразу или частями до 31 декабря расчетного периода.

Добровольные взносы могут сформировать не более половины стажа, необходимого для страховой пенсии по старости. В 2026 году требуется 15 лет стажа и 30 баллов, поэтому таким способом можно получить не более 7,5 года стажа. Остальной стаж человек должен приобрести за счет работы или других периодов, предусмотренных законом.

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