Россияне могут платить пенсионные взносы за другого человека
За человека, за которого работодатель не перечисляет пенсионные взносы, может платить другой человек — не обязательно родственник. Об этом сообщил директор департамента Роскачества Игорь Поздняков, сообщает RT.
Закон позволяет добровольно платить взносы на обязательное пенсионное страхование за другого человека, если за него не платит работодатель. По словам Позднякова, родство для этого не требуется.
Плательщику нужно подать заявление в территориальный орган Социального фонда России — через «Госуслуги», клиентскую службу по месту жительства или по почте. К заявлению прилагают документы, удостоверяющие личности плательщика и человека, за которого он вносит деньги.
Размер взноса плательщик выбирает сам в установленных законом пределах. В 2026 году минимум составляет 71 525,52 рубля: он дает один год страхового стажа и 1,09 пенсионного балла. Максимум — 572 204,16 рубля: за него начислят тот же год стажа и 8,72 балла. Перечислить деньги можно сразу или частями до 31 декабря расчетного периода.
Добровольные взносы могут сформировать не более половины стажа, необходимого для страховой пенсии по старости. В 2026 году требуется 15 лет стажа и 30 баллов, поэтому таким способом можно получить не более 7,5 года стажа. Остальной стаж человек должен приобрести за счет работы или других периодов, предусмотренных законом.
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