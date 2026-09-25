Скончался саксофонист и джазмен Алексей Козлов

Ушел из жизни саксофонист и джазмен Алексей Козлов. О смерти музыканта сообщили в его пресс-службе, передает РЕН ТВ .

«Умер он сегодня, в кругу семьи, дома, после непродолжительной болезни. Об этом сообщила его жена», — уточнила пресс-секретарь.

Козлов скончался на 91-м году жизни. Он был основателем и бессменным лидером джазового коллектива «Арсенал», одним из первых в стране начал играть джаз-рок.

За свои достижения музыкант был удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР и награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.