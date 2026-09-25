В первые заморозки водителям стоит избегать резких торможений и разгонов, а днем — осторожнее проезжать тенистые участки, сообщает RT .

Автоэксперт Евгений Ладушкин напомнил, что не все водители успевают сменить шины к первым заморозкам. Поэтому даже на зимней резине нужно учитывать действия других участников движения.

«И резкое торможение, маневры, которые выполнялись без особых проблем, могут привести к ДТП с соседом по потоку, который еще не готов к изменению погоды», — рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution.

По словам Ладушкина, наиболее опасное время — вечер, ночь и раннее утро.

«Температура уже опустилась, а влага с дороги не успела испариться и превратилась в лед. В дневное время стоит быть особенно осторожными в тенистых местах, под эстакадами, на разметке и железнодорожных переездах», — посоветовал он.

На таких участках лед сохраняется дольше. Разметка и покрытие переездов становятся более скользкими, когда намокают.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.