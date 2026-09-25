В Солнечногорске завершают подготовку теплосетей к зиме

Коммунальные службы Солнечногорска завершают подготовку к отопительному сезону: они проверили все теплосети по плану и обновили оборудование котельных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Солнечногорске завершаются профилактические и ремонтные работы перед отопительным сезоном. Специалисты провели гидравлические испытания 219 км теплосетей — это 100% плана. Они также обслужили 68 котельных и 11 центральных тепловых пунктов, заменили изношенные участки труб и подготовили к холодам жилые дома, учреждения образования и здравоохранения.

В микрорайоне Миронцево реконструировали котельную и заменили почти 18 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Там внедрили независимую схему подачи тепла: вода для радиаторов нагревается в теплообменниках и не попадает напрямую в котел. Это позволяет точнее поддерживать температуру и давление. В Менделеево установили блочно-модульную котельную мощностью 50 МВт и обновили около 28 км прилегающих сетей.

«Новые технологии и современное оборудование сводят к минимуму риск аварийных отключений», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Для устранения неисправностей при 11 ресурсоснабжающих организациях сформировали аварийные бригады и обеспечили их спецтехникой. По словам специалистов, отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне +8 °C и ниже пять дней подряд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.