В Лосино-Петровском завершили подготовку к отопительному сезону 2026–2027

Коммунальная инфраструктура Лосино-Петровского готова к отопительному сезону 2026–2027 годов. В округе проверили теплосети и подготовили котельные, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Лосино-Петровском завершили подготовку к осенне-зимнему периоду. Гидравлические испытания прошли все 75,6 км тепловых сетей. К зиме подготовили 22 котельные, 393 многоквартирных дома и 13 социальных объектов.

На теплоисточниках проверили резервное топливное хозяйство и начали пробные топки по утвержденному графику. На тепловых сетях и сетях холодного водоснабжения заменили запорную арматуру. Также промыли резервуары чистой воды на водонасосных станциях и сети холодного водоснабжения.

В 2026 году по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в округе реализуют 15 мероприятий. Строительная готовность шести объектов достигла 100%: участка теплосетей от котельной квартала 8/15 — от тепловой камеры на ул. Гоголя, д. 7 до тепловой камеры ЦТП № 1; котельной № 3 на ул. Первомайской, д. 4, стр. 1; ЦТП-2 от котельной «Юность» в поселке Юность; блочно-модульной котельной мощностью 6 МВт в деревне Мизиново и двух котельных мощностью 1,2 МВт — на ул. 7-го Ноября и на ул. Северной в поселке Свердловский.

В городе продолжаются реконструкция ЦТП № 2 и № 3 с увеличением мощности каждого до 15 МВт, реконструкция котельной ЦГБ, строительство котельной мощностью 35 МВт, ЦТП № 5 мощностью 15 МВт и новых теплосетей. Ввод этих объектов запланирован на 2027 год и не повлияет на текущий отопительный период.

На случай аварий подготовили бригады и спецтехнику, для оперативного реагирования организуют круглосуточное дежурство. По постановлению правительства РФ № 354 отопление должны включить не позднее дня после того, как среднесуточная температура продержится ниже +8 °C три дня подряд.

Телефоны дежурных служб: «Межрайонный Щелковский Водоканал» — +7 (800) 222-02-05, «Моосблэнерго» — +7 (496) 567-41-46, «Россети» — +7 (800) 220-02-20, ЕДДС округа — +7 (496) 569-57-70. Единая служба спасения — 112, звонок бесплатный, служба работает круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.