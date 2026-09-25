В Королеве 25 сентября школьникам напомнили правила безопасности на железной дороге

Урок безопасности на железной дороге прошел 25 сентября для учеников 4-х и 7-х классов гимназии № 9 в Королеве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители администрации города, административно-пассажирской инспекции и инспектор ОДН ЛУ на станции Москва-Ярославская рассказали школьникам, как безопасно пересекать железнодорожные пути.

Перед переходом нужно убрать смартфон, снять капюшон и наушники, чтобы видеть и слышать приближающийся поезд. Перебегать пути перед составом нельзя: его тормозной путь достигает 1000 метров. Переходить рельсы следует только по мосту или настилу.

Школьникам также напомнили об опасности контактной сети: смертельное напряжение может поразить человека даже без прикосновения. Организаторы подчеркнули, что железная дорога — не место для прогулок и селфи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.