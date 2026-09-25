Новикова 24 сентября возглавила отделение общества инвалидов в Солнечногорске

Елена Новикова возглавила солнечногорское отделение Всероссийского общества инвалидов. Ранее она четыре года руководила местным отделением Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

«В первую очередь моя работа будет сосредоточена на поддержке законных прав и интересов людей с ограниченными возможностями здоровья, развитии здравоохранения, образования, реабилитации, доступной среды и многом другом», — рассказала Новикова.

В конференции участвовали председатель совета депутатов Солнечногорска Марина Веремеенко, председатель Московской областной организации Всероссийского общества инвалидов Николай Иванович Зеликов и начальник окружного управления социального развития № 20 Аветис Башикян.

Зеликов отметил, что члены солнечногорского отделения заняли второе место в конкурсе Всероссийского общества инвалидов с видеороликом о работе организации. Он также высоко оценил их помощь участникам специальной военной операции и семьям военнослужащих.

«Надеюсь, что новый председатель совместно с правлением и дальше будет продолжать эту работу и выводить организацию на еще более высокий уровень», — сказал Зеликов.

Башикян сообщил, что управление социального развития взаимодействует с отделением по вопросам мер поддержки, получения технических средств реабилитации и индивидуальных обращений.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.