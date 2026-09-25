Галкин* заработал 150 тыс евро на свадьбе украинского криптотрейдера в Риме

Юморист Максим Галкин* заработал 150 тыс. евро за выступление на свадьбе украинского криптотрейдера в Риме. В программе были речи про Донбасс, а также выступления Светланы Лободы и Quest Pistols Show на русском языке, сообщает Mash .

В качестве перебивок юморист произносил проникновенные речи о судьбе Донбасса, проводил алкогольные конкурсы и пел на украинском языке, включая знаменитую песню «Цей сон» Степана Гиги. За роль ведущего и певца он получил 150 тыс. евро.

Лободе заплатили 200 тыс. евро за выступление на русском языке. Она повысила гонорары для частных заказов и теперь тщательно проверяет потенциальных клиентов, запрашивая их паспортные данные и проводя мини-расследование. Сейчас у нее много приглашений от украинцев и русскоязычных. Quest Pistols Show согласились выступить на русском языке за более скромный гонорар в 20 тыс. евро.

Свадьба прошла 23 сентября на Villa Miani под открытым небом. Среди гостей — украинские блогеры, люди из одной тусовки с Киевстонером и темщики.

* Признан в России иностранным агентом.

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