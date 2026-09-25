4 человека пострадали в ДТП на Ленинградском проспекте

В результате массового ДТП на Ленинградском проспекте в столице пострадали не менее 4 человек, сообщает РЕН ТВ .

Вечером в пятницу шесть машин столкнулись в районе станции метро «Белорусская».

Пострадали 4 человека, из них двое — дети.

В Дептрансе сообщили, что движение затруднено на 1,5 км в оба направления. Движение в сторону центра ограничено до 1 ряда и в сторону области до 2 рядов. На месте работают оперативные службы города.

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