Купленные в Киргизии машины объявляют в розыск в РФ после получения номеров

Автомобили, купленные в Кыргызстане и зарегистрированные в России, через некоторое время могут оказаться в розыске, сообщает Baza .

Схема выглядит так: автомобиль покупают и оформляют в Кыргызстане, потом продают гражданину России. Покупатель получает договор, платит деньги и перегоняет машину в РФ, где регистрирует ее. Но спустя время прежний владелец может заявить об угоне, тогда автомобиль изымают у добросовестного покупателя.

Один из таких случаев связан с Lexus GX 460. Через некоторое время после продажи предыдущий владелец заявил об угоне, после чего автомобиль изъяли у покупателя.

При этом Известны и судебные споры. ТАк, BMW X6 M Competition, купленный в Бишкеке за 49,7 тыс. евро и доставленный в Москву через Литву, оказался в розыске. Российский суд признал покупателя добросовестным и встал на его сторону.

В Новосибирске гражданин Кыргызстана Хусайинжон И. заявил об угоне Toyota Camry, которую ранее продал в Казахстан. Параллельно он обратился в страховую компанию и получил более 900 тыс. рублей. Следователи выяснили, что это часть мошеннической схемы. Хусайинжон и его сообщник Сергей предстали перед судом.

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