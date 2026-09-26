Ученые нашли новые доказательства существования жизни на спутнике Сатурна

Немецкие исследователи из Свободного университета Берлина совместно с международной командой планетологов нашли новые доказательства существования жизни на спутнике Сатурна, сообщает журнал Science Advances .

Спутник Сатурна Энцелад привлекает особое внимание ученых благодаря огромному океану жидкой воды, скрытому под толстой ледяной корой. Через гигантские трещины на южном полюсе планеты в космос постоянно вырываются мощные ледяные гейзеры.

В исследовании ученые воссоздали в лаборатории точную геохимическую модель океана Энцелада. Настоящая среда спутника отличается почти полным отсутствием свободного кислорода, крайне высокой щелочностью и растворенными минералами.

Ученые поместили в агрессивную модель земной микроорганизм Methanothermococcus okinawensis, который в природе обитает около глубоководных гидротермальных источников. Данная архея питается водородом и углекислым газом, выделяя метан. Выяснилось, что бактерия адаптировалась к щелочной среде с дефицитом углекислого газа и продолжила активный рост, потребляя водород от взаимодействия воды с горными породами.

Эксперимент показал, что древнейшие метаболические системы планеты Земля вполне способны функционировать в подледных водах гиганта. Хотя ученые пока не утверждают факт наличия обитателей на луне Сатурна, новая серия исследований указывает на высокий шанс встретить биологическую активность в ходе будущих миссий.

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