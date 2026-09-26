Ученые нашли новые доказательства существования жизни на спутнике Сатурна
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Немецкие исследователи из Свободного университета Берлина совместно с международной командой планетологов нашли новые доказательства существования жизни на спутнике Сатурна, сообщает журнал Science Advances.
Спутник Сатурна Энцелад привлекает особое внимание ученых благодаря огромному океану жидкой воды, скрытому под толстой ледяной корой. Через гигантские трещины на южном полюсе планеты в космос постоянно вырываются мощные ледяные гейзеры.
В исследовании ученые воссоздали в лаборатории точную геохимическую модель океана Энцелада. Настоящая среда спутника отличается почти полным отсутствием свободного кислорода, крайне высокой щелочностью и растворенными минералами.
Ученые поместили в агрессивную модель земной микроорганизм Methanothermococcus okinawensis, который в природе обитает около глубоководных гидротермальных источников. Данная архея питается водородом и углекислым газом, выделяя метан. Выяснилось, что бактерия адаптировалась к щелочной среде с дефицитом углекислого газа и продолжила активный рост, потребляя водород от взаимодействия воды с горными породами.
Эксперимент показал, что древнейшие метаболические системы планеты Земля вполне способны функционировать в подледных водах гиганта. Хотя ученые пока не утверждают факт наличия обитателей на луне Сатурна, новая серия исследований указывает на высокий шанс встретить биологическую активность в ходе будущих миссий.
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