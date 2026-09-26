«Глупости»: Наталья Подольская отреагировала на поцелуй Владимира Преснякова с фанаткой

Певица Наталья Подольская высказалась о скандальном видео, на котором Владимир Пресняков целует зрительницу во время своего выступления, сообщает журнал Super .

На кадрах видно, как поклонница в большой ярко-красной шляпе снимает выступление Преснякова на телефон, стоя перед сценой. Затем музыкант наклоняется к ней за цветами и неожиданно целует, после чего с улыбкой продолжает выступление.

«Я не буду ничего комментировать, ерунду, глупости», — отрезала Подольская.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились 5 июня 2010 года. Звездная пара доверяет друг другу и регулярно демонстрируют абсолютную семейную идиллию в воспитании детей. В мае Пресняков трогательно поздравил супругу с 44-летием, назвав ее «самой прекрасной женщиной на Земле».

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